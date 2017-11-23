Министр инфраструктуры анонсировал запуск украинской лоукост-авиакомпании

Запуск национальной авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок может состояться в декабре, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. «Ожидайте в декабре новости. Будет хорошо», — сказал министр.
Ранее Владимир Омелян уже сообщал, что в этом году может быть создана национальная лоукост-авиакомпания. В ноябре министр заявил, что в следующем году на украинский рынок придут еще три европейские лоукост-авиакомпании.
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