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Нацбанк уже начал формировать свой кредитный реестр

24 ноября 2017 года Источник:УНИАН

Национальный банк Украины уже начал наполнение своего кредитного реестра, законопроект о создании которой Верховный Совет принял за основу 16 ноября. «Мы уже работаем над наполнением. Ждем второго чтения и принятия закона в целом, чтобы начать делиться этой информацией с банками», - заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в ходе выступления на открытом заседании Совета Нацбанка с участием банкиров и экспертов.

По ее словам, для наполнения реестра Нацбанк утвердил изменения в статистическую отчетность банков. Также в этом направлении регулятор продолжает работу с парламентом, рассчитывая на скорое принятие закона в целом. «Его принятие существенно повысит возможность банков качественно оценивать кредитный риск на момент принятия решения о выдаче кредита», - разъяснила заместитель председателя НБУ.

Напомним, законопроект о создании и ведении кредитного реестра Национального банка предусматривает запуск централизованного кредитного реестра, аккумулирующего информацию о заемщиках-физлицах с большими кредитами и юридических лицах. Создание кредитного реестра НБУ является обязательством Украины в рамках меморандума о сотрудничестве с МВФ. При этом законопроект не предусматривает ликвидацию частных бюро кредитных историй, функционирующих в нашей стране.

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