«Сейчас есть много судебных исков относительно конкурса в новый Верховный Суд (не всем понравились его результаты), но среди них нет ни одного, касающегося психологического тестирования», — об этом заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков в рамках заключительной конференции Проекта Европейского Союза «Поддержка реформ в сфере юстиции на Украине».
Говоря о европейской экспертной помощи, он подчеркнул, что специалисты Проекта ЕС принимали активное участие в разработке тестовых вопросов, практических заданий, а также тестов для проверки морально-психологических качеств кандидатов в Верховный Суд. «Теперь в украинской судебной системе всегда должно применяться психологическое тестирование — я в это верю. Этот механизм уже был применен и он показал свою результативность», — отметил г-н Козьяков. По его словам, в ходе проведения конкурса в новую кассационную инстанцию все члены ВККС «обучались тому, как следует воспринимать результаты психологических тестов», и конкурсанты после ознакомления со своими результатами и выводами психологов «в целом их восприняли».
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