Сегодня 23 ноября 2017 года, 18:01

В парламентском комитете готовят изменения в УПК

В ходе международной конференции «Уголовный процессуальный кодекс Украины 2012: проблемы применения и перспективы совершенствования» обсуждались изменения, которые необходимо внести в УПК.

Генеральной прокуратурой Украины по инициативе профильного парламентского комитета была создана рабочая группа, которая наработала ряд предложений по изменениям, выявлено около ста статей УПК, нуждающихся в корректировке. В частности, предложены следующие ключевые изменения:

- для усовершенствования нормы о начале осуществления досудебного расследования предусмотреть, что сведения вносятся не позднее 24 часов, но при сообщении, которое содержит достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения;

- устранить случаи неоправданного вызова осужденных, предлагая им возможность видеоконференции;

- реализовать полномочия стороны обвинения в уголовном производстве с целью обеспечения возможности эффективного осуществления досудебного расследования, а именно: предоставить прокурору право отстранять следователя при наличии предусмотренных оснований или в случае неэффективности досудебного расследования также инициировать вопрос о его дисциплинарной ответственности (сейчас указания процессуального руководителя часто не выполняются и никаких механизмов влияния на следователей нет);

- предусмотреть, что решение об изменении следственного подразделения может быть принято руководителем органа прокуратуры только при наличии обоснованных для этого оснований;

- уполномочить руководителя органа досудебного расследования назначать другого следователя в условиях отстранения следователя прокурора или собственной инициативы или привлекать его к дисциплинарной ответственности;

- определить статус лица, в отношении которого предполагается применение принудительных мер воспитательного характера, а также его права и обязанности (чего сейчас нет);

- предусмотреть особенности отвода следственного судьи и усовершенствовать порядок рассмотрения этого вопроса во избежание «каруселей отвода», которые отбирают несколько суток во избежание принятия любого решения в отведенный законодательством срок;

- упростить процедуру получения разрешения на временный доступ к вещам и документам на стадии досудебного расследования, наделив прокурора соответствующими полномочиями;

- установить правовые основания для проведения проверок и ревизий в рамках осуществления досудебного расследования;

- уточнить основания и порядок обжалования решений, действий или бездействия стороной обвинения в уголовном производстве.

Указанные предложения были направлены в комитет еще в августе, а сейчас создана рабочая группа в самом комитете, которая обобщает эти предложения.