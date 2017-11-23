Кабмин увеличил число лиц, подлежащих призыву на военную службу осенью 2017-го

Кабинет министров Украины на 2 тыс. лиц увеличил число лиц, которые подлежат призыву на срочную военную службу осенью 2017 года. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Кабмина № 826-р от 22.11.2017.
В правительстве отмечают, что с оответствующее решение позволит повысить обороноспособность государства относительно обеспечения надлежащей охраны и обороны арсеналов, баз, складов Вооруженных сил, на которых хранятся взрывоопасные средства.
Согласно распоряжению, на срочную военную службу планируют в целом призвать 12 460 человек, из них 8 360 - в ВСУ, 3,5 тыс. - в Нацгвардию и 600 - в Госспецтрансслужбу.
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