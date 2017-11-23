«Черная пятница» добралась и до V Международного форума продвижения юридических услуг и Церемонии награждения PLS Top Teams Awards, которые состоятся в Киеве 5 и 6 декабря 2017 года.
Только 24 ноября на участие в мероприятии действует скидка 30% от последней цены*.
*Скидка не распространяется на опцию онлайн-трансляции и специальной цены для студентов
Дата проведения: 5-6 декабря 2017 года
Время проведения: 09:00-21:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Организатор: «Юридическая практика»
Генеральный партнер Форума: ЮК Evris
Экспертный партнер Форума: KPMG Law
Партнер PLS Top Teams Awards: ЮФ Aequo
В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:
• Глобальные тренды. Вызовы-2017. Прогнозы-2018
• Привлечение и удержание клиентов
• Инвестирование в развитие
• Инновации: в какие технологические решения инвестируют юрфирмы
• Legal Tech
• Работа с «внутренним клиентом»
• Digital marketing
• Ребрендинг, рестайлинг и другие изменения в юрфирме
• Success stories (уроки, которые вдохновляют…)
Форум рассчитан прежде всего на партнеров юридических компаний, маркетологов, представителей общественных организаций в сфере PR, HR-менеджеров юридических фирм, независимых экспертов по вопросам продвижения юридического бизнеса, экспертов иностранных и всеукраинских рейтингов, редакторов СМИ.
Контактные лица
Наталия Булко, продажа билетов, +38 (044) 495 27 27, n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова, ивент-менеджер, +38 (097) 616 76 19, event@pravo.ua
Евгения Руженцева, координатор Форума, +38 (044) 359 06 05, e.ruzhentseva@pravo.ua
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