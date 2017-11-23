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24.11.17 – скидка 30% на участие в V Международном форуме продвижения юридических услуг

23 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

«Черная пятница» добралась и до V Международного форума продвижения юридических услуг и Церемонии награждения PLS Top Teams Awards, которые состоятся в Киеве 5 и 6 декабря 2017 года.

Только 24 ноября на участие в мероприятии действует скидка 30% от последней цены*.

*Скидка не распространяется на опцию онлайн-трансляции и специальной цены для студентов

Дата проведения: 5-6 декабря 2017 года

Время проведения: 09:00-21:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Организатор: «Юридическая практика»

Генеральный партнер Форума: ЮК Evris

Экспертный партнер Форума: KPMG Law

Партнер PLS Top Teams Awards: ЮФ Aequo

В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ:

• Глобальные тренды. Вызовы-2017. Прогнозы-2018

• Привлечение и удержание клиентов

• Инвестирование в развитие

• Инновации: в какие технологические решения инвестируют юрфирмы

• Legal Tech

• Работа с «внутренним клиентом»

• Digital marketing

• Ребрендинг, рестайлинг и другие изменения в юрфирме

• Success stories (уроки, которые вдохновляют…)

Форум рассчитан прежде всего на партнеров юридических компаний, маркетологов, представителей общественных организаций в сфере PR, HR-менеджеров юридических фирм, независимых экспертов по вопросам продвижения юридического бизнеса, экспертов иностранных и всеукраинских рейтингов, редакторов СМИ.

Программа и регистрация

Контактные лица

Наталия Булко, продажа билетов, +38 (044) 495 27 27, n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова, ивент-менеджер, +38 (097) 616 76 19, event@pravo.ua

Евгения Руженцева, координатор Форума, +38 (044) 359 06 05, e.ruzhentseva@pravo.ua

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