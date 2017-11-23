ГФС будет контролировать оборот топлива

Кабинет министров утвердил порядок ведения Единого государственного реестра расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков уровня топлива на нефтебазах, который вступит в силу с 1 января 2018 года. Цель – борьба с теневым рынком.
Порядком предусмотрен поэтапный переход на автоматическую передачу данных уровнемеров и расходомеров, установленных в резервуарах точек налива топлива.
В частности, данные о суточном обороте и остатках операторы нефтебаз с резервуарами емкостью более 20 тыс. куб. м с 1 января по 30 июня 2018 г. могут вводить вручную, но с 1 июля должны обеспечить их автоматическую передачу с каждого уровнемера и расходомера на каждом резервуаре и точке налива.
Операторы складов емкостью от 1 тыс. куб. м до 20 тыс. куб. м могут вручную вводить данные в течение всего 2018 и перейти на автоматическую передачу данных с 1 января 2019 года. Операторы нефтебаз объемом до 1 тыс. куб. м могут вручную вводить данные до 30 июня 2019 года.
Ответственным за создание Единого реестра является Государственная фискальная служба.
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