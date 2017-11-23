Сегодня 23 ноября 2017 года, 16:06

Юристы помогают руководителям агрокомпаний решить спор с агрохолдингом

Сегодня в агентстве «Интерфакс-Украина» состоялась пресс-конференция руководителей «Агрофирмы им. Довженко» и Агрофирмы «Добробут», входящих в состав Агрохолдинга «Астарта-Киев», относительно их отстранения от занимаемых должностей.

Представляя правовых советников, Владимир Скочко, соучредитель, генеральный директор «Агрофирма им. Довженко» отметил, что настаивает на правом разрешении возникшей проблемы.

В свою очередь, управляющий партнер МПЦ EUCON Ярослав Романчук пояснил, что решение общих собраний акционеров были приняты как с нарушением устава, так и с нарушением процедуры проведения. «Нами подготовлены и уже поданы иски о признании таких решений недействительными», — сообщил адвокат.

Евгений Петренко, адвокат, партнер МПЦ EUCON, отметил, что существует масса инструментов влияния мажоритарных собственников на миноритарных, особенно когда они являются должностными лицами, и наиболее яркий инструмент давления на основателя-миноритарного акционера - это заключение контракта. «С руководителями компаний были заключены контракты, которые противоречат не только уставным документам, но и законодательству в целом. В частности, контракты ограничивают права гендиректоров в части пересмотра цен, зарплат, принятия решений, что ограничивает функционал директора для эффективности принятия решений. Весомым нарушением является запрет директорам на протяжении трех лет после окончания контракта работать на иных предприятиях в данной сфере» — рассказал г-н Петренко.

Спикеры сообщили, что не исключают подачи заявлений в правоохранительные органы после анализа всех документов.

Отметим, что руководители агрофирм являются их миноритарными акционерами: Александру Коваленко принадлежит 0,9% акций агрофирмы «Добробут», Владимиру Скочко - 1% акций «Агрофирмы им. Довженко».