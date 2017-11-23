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Отныне гастроли российских артистов должны согласовываться с СБУ

23 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

С сегодняшнего дня организаторы гастролей российских артистов на Украине обязаны согласовывать с СБУ участников выступлений – вступил в силу соответствующий Закон № 2165-VIII. Предусмотрено, что на Украине можно проводить мероприятия с артистами из России, но организатор должен как минимум за 30 дней обратиться в Службу безопасности Украины, чтобы получить разрешение на участие исполнителя.

СБУ в течение 10 дней будет давать ответ, есть ли основания не пустить российского артиста на территорию Украины. Если СБУ разрешит, то организатор может заключать договор с артистом. Но и в этом случае обстоятельства могут измениться, в результате чего артиста не пустят на Украину.

Кроме того, предусматривается запрет на проведение мероприятий, которые пропагандируют РФ, органы власти страны-агрессора и их действия или же оправдывают оккупацию территории Украины. Запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень тех, кто создает угрозу национальной безопасности.

За нарушение этого закона предусмотрены штрафы в размере от 50 до 100 минимальных зарплат (сейчас это от 160 до 320 тыс. гривен). Порядок наложения штрафов определит Министерство культуры.

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