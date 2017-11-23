Сегодня 23 ноября 2017 года, 16:06

Укртелеком перестанет принимать и отправлять телеграммы

Компания Укртелеком с 1 марта 2018 года прекращает предоставление услуг телеграфной связи из-за низкого спроса на услугу. Об этом сказано в официальном сообщении компании, опубликованном в газете «Урядовий кур‘єр».

Как говорится в сообщении, Укртелеком принял решение прекратить для всех категорий потребителей предоставление услуг телеграфной связи общего пользования - прием, обработку и передачу на доставку телеграмм всех видов и категорий.

Как объяснили в Укртелекоме, такое решение было принято в связи с сокращением количества отправленных телеграмм и изношенностью оборудования, а также в связи с отсутствием поддержки оборудования со стороны производителей.