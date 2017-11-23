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Усовершенствованы критерии для системы мониторинга рисковых налоговых накладных

23 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Министерстве финансов Украины рассказали об усовершенствовании системы мониторинга рисков по НДС и действии приказа Минфина № 926 об изменениях в критериях оценки степени рисков, достаточных для приостановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Новые критерии предусматривают автоматическое принятие таблицы плательщика, у которого налоговая нагрузка более 2% и объем поставок товаров или услуг, составленных с 01.01.2017 в Реестре, - более 25% от общего объема поставок за соответствующий период. ГФС будет автоматически обсчитывать данные показателей каждого 10 числа и плательщик сможет узнать о результатах в своем Электронном кабинете. Также внесены изменения в критерии, которые делают невозможным манипуляции с «рисковым составом» (зависимость допустимого процента рисковых товаров в остатке от налоговой нагрузки).

Градация уровня рискового товара в зависимости от налоговой нагрузки следующая: налоговая нагрузка более 3% - допустимо преобладание рискового товара или услуги до 75%; от 2-3 % - 60% рискового товара / услуги; от 1,5 - 2 % - 50% рискового товара / услуги; от 1 - 1,5 % - 40% рискового товара / услуги; от 0,5 - 1 % - 30% рискового товара / услуги.

Данные изменения призваны устранить манипуляции касательно искажения показателей первичных документов во избежание алгоритма мониторинга и участия в схемах формирования и использования фиктивного кредита. За счет автоматической регистрации технологических карт значительно уменьшится количество плательщиков реального сектора, подпадающих под мониторинг, убеждают в Минфине.

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