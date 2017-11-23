Полиция возбудила дело по факту нападения на судью в Полтаве

Пресс-служба полиции Полтавской области сообщила, что по факту нападения на судью Ларису Гольник в Полтаве начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).
Как отмечается в сообщении полиции, информация о нападении поступила в полицию 22 ноября около 17:26. Правоохранители обнаружили на месте происшествия велосипеды, на которых, по свидетельству потерпевших, передвигались нападавшие. Для оказания медицинской помощи судью доставили в больницу.
Сейчас правоохранители работают над всеми возможными версиями, принимаются меры по установлению лиц, причастных к данному правонарушению. Полиция обращается к гражданам, которые имеют ценную для следствия информацию, или знают лиц, которые могут быть причастны к совершенному, сообщить по номеру 102 или передать информацию любым удобным способом, конфиденциальность гарантируется.
Как ранее сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда г. Полтавы, коллектив суда призвал правоохранительные органы к эффективному расследованию нападения.
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