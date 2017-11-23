Сегодня 23 ноября 2017 года, 14:03

Суд продолжит рассмотрение иска нардепов против Гройсмана 29 ноября

Сегодня, 23 ноября, в Окружном административном суде города Киева состоялось заседание по иску народных депутатов Андрея Деркача, Валерия Дубиля и Юрия Одарченко к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману относительно невнесения им на рассмотрение Верховного Совета Украины представления о назначении министра здравоохранения.

Во время заседания истцы предоставили дополнительные объяснения на возражения ответчика, сообщает пресс-служба ОАСК. После выхода из совещательной комнаты суд огласил постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ответчика об оставлении иска без рассмотрения.

Следующее судебное заседание состоится 29 ноября.

Напомним, истцы просят суд признать противоправной бездеятельность Премьер-министра относительно невнесения им представления о назначении министра здравоохранения и просят обязать Премьера немедленно внести на рассмотрение парламента такое представление.