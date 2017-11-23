Суд продолжит рассмотрение иска нардепов против Гройсмана 29 ноября

Сегодня, 23 ноября, в Окружном административном суде города Киева состоялось заседание по иску народных депутатов Андрея Деркача, Валерия Дубиля и Юрия Одарченко к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману относительно невнесения им на рассмотрение Верховного Совета Украины представления о назначении министра здравоохранения.
Во время заседания истцы предоставили дополнительные объяснения на возражения ответчика, сообщает пресс-служба ОАСК. После выхода из совещательной комнаты суд огласил постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ответчика об оставлении иска без рассмотрения.
Следующее судебное заседание состоится 29 ноября.
Напомним, истцы просят суд признать противоправной бездеятельность Премьер-министра относительно невнесения им представления о назначении министра здравоохранения и просят обязать Премьера немедленно внести на рассмотрение парламента такое представление.
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