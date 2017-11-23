Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 ноября 2017 года, 16:06

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Для срочного вызова полиции рекомендуют пользоваться «тревожными кнопками»

23 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Для оперативного реагирования на преступления и правонарушения подразделения полиции охраны установили в общественных местах 10806 систем «срочном вызова полиции» (по состоянию на 1 ноября 2017 года), таким образом, в этом году количество кнопок выросло на 10%.

Кнопка «срочного вызова полиции» - это прибор, который в случае опасности круглосуточно позволяет вызвать наряд реагирования полиции охраны, если нет возможности позвонить на линию «102». Как уверяют в МВД, работники прибывают на место вызова в считанные минуты.

На такие кнопки указывает наклейка желто-голубого цвета с надписью «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ». Устанавливаются они, как правило, в местах массового скопления людей - торговых центрах, в аптеках, супермаркетах, на улицах и т.п. Поэтому, если вы находитесь у заведения, оснащенного «тревожной» кнопкой, и вам нужна помощь полиции - обратитесь к персоналу заведения с просьбой нажать на «тревожную» кнопку.

С полным списком адресов по Украине, по которым есть возможность вызвать группу реагирования полиции охраны с помощью такой кнопки, можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 47 (1039) от 21/11/17 Свежий номер

Телекоммуникации

№ 47 (1039)
Государство и юристы

Финальная игра

Судебная практика

Счетная плата

Тема номера:

Сети-лайт

Частная практика

Штатное расписание

Архив голосованийVox Populi

По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?

Судья

Адвокат

Ученый-юрист

Лицо, имеющее совокупный стаж работы

Не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом