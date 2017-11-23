Для срочного вызова полиции рекомендуют пользоваться «тревожными кнопками»

Для оперативного реагирования на преступления и правонарушения подразделения полиции охраны установили в общественных местах 10806 систем «срочном вызова полиции» (по состоянию на 1 ноября 2017 года), таким образом, в этом году количество кнопок выросло на 10%.
Кнопка «срочного вызова полиции» - это прибор, который в случае опасности круглосуточно позволяет вызвать наряд реагирования полиции охраны, если нет возможности позвонить на линию «102». Как уверяют в МВД, работники прибывают на место вызова в считанные минуты.
На такие кнопки указывает наклейка желто-голубого цвета с надписью «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ». Устанавливаются они, как правило, в местах массового скопления людей - торговых центрах, в аптеках, супермаркетах, на улицах и т.п. Поэтому, если вы находитесь у заведения, оснащенного «тревожной» кнопкой, и вам нужна помощь полиции - обратитесь к персоналу заведения с просьбой нажать на «тревожную» кнопку.
С полным списком адресов по Украине, по которым есть возможность вызвать группу реагирования полиции охраны с помощью такой кнопки, можно ознакомиться по ссылке.
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