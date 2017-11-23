Сегодня 23 ноября 2017 года, 14:03

Для уменьшения нагрузки на следователей МВД предлагает ввести институт уголовных проступков

Расследование нетяжелых преступлений по упрощенной форме дознания работниками других подразделений позволит разгрузить следователей, поэтому они, в свою очередь, смогут более эффективно расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления, отметил зампредседателя Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления Виталий Невгад в ходе международной конференции. Речь идет о законопроекте об уголовных проступках, разработанном МВД в сотрудничестве с Нацполицией и Комитетом Верховного Совета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По словам Виталия Невгада, сейчас нагрузка на одного следователя возросло в пять-шесть раз, «фактически следователи превратились в оформителей материалов преступлений для их закрытия», при этом 45% от общего количества зарегистрированных преступлений составляют правонарушения незначительного уровня общественной опасности. В МВД считают необходимым упростить порядок расследования нетяжелых уголовных правонарушений, ведь с момента введения КПК в 2012 году объем работы других подразделений существенно уменьшился: они лишь в течение суток передают собранные материалы в следственные подразделения и в дальнейшем только выполняют поручения следователей.

Нововведения предусматривают применение во время досудебного расследования уголовных проступков только одной временной меры пресечения - задержания лица, во всех других случаях подозреваемому разъясняется его обязанность явиться по первому вызову в дознавателя, прокурора или суда. Законопроект также предусматривает сроки, в течение которых такое упрощенное расследование должно быть завершено: 48-часовой срок с момента уведомления лицу о совершении уголовного проступка или с момента задержания лица за совершение такого проступка. Также предусмотрено 20-дневный срок расследования - со дня уведомления лицу о подозрении в случаях непризнания вины подозреваемым, необходимости проведения дополнительных следственных и розыскных действий, а также совершения уголовного проступка несовершеннолетним.

«Процедура упрощенного расследования уже была апробирована на практике во время действия Уголовно-процессуального кодекса Украины 1960 года. Я имею в виду протокольную форму. По моему мнению, такой механизм осуществления досудебного расследования был достаточно эффективным. Поэтому считаю целесообразным и сегодня рассмотреть вопрос о возможности реализации упрощенной формы досудебного расследования», - отметил Виталий Невгад. Он также напомнил, что преступления по протокольной форме досудебной подготовки материалов расследовались в упрощенном порядке не только следователями, но и работниками других подразделений - дознавателями, участковыми офицерами и тому подобное. Это, в свою очередь, позволяло уменьшить нагрузку на следственные подразделения.