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В ГФС разработали портативный кассовый аппарат

23 ноября 2017 года Источник:Интерфакс-Украина

Специалисты ГФС разработали модель портативного устройства, которое совместимо с ноутбуком, смартфоном и т.п., и может использоваться в качестве регистратора расчетных операций. Достаточно лишь установить программы и подключение к Интернету, сообщил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

«Устройство будет стоить около 700 гривен и не потребует дополнительного обслуживания. Однажды приобрел - и все твои операции автоматически попадают в наш единый реестр операций», - отметил Мирослав Продан.

Кроме того, правительством рассматривается и идея приобретения кассовых аппаратов за счет уплаченных налогов, что автоматически снимет вопрос финансовой нагрузки. То есть государство фактически подарит предпринимателю аппарат, стоимость которого потом компенсируется по налогам, которые он платит.

По мнению Мирослава Продана, РРО - это единственный механизм по наведению порядка в системе государственных финансов: «Без кассовых аппаратов мы никогда не победим контрабанду, поскольку розничные сети не смогут бесконтрольно ее использовать и наличными рассчитываться с контрабандистами. Пока в Украине можно продать этот товар за наличные без контроля, до тех пор и будет стоять вопрос контрабанды».

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