Сегодня 23 ноября 2017 года, 11:51

Октябрьский райсуд Полтавы призвал правоохранительные органы эффективно расследовать нападение на судью

Сегодня, 23 ноября, проведено срочное собрание судей Октябрьского районного суда г. Полтавы с целью призвать правоохранительные органы к эффективному расследованию нападения на судью данного суда Ларису Гольник, сообщает пресс-служба суда.

Коллектив Октябрьского райсуда выражает соболезнования коллеге и просит всех, кто был свидетелем событий, обратиться в правоохранительные органы.

Нападение на судью, у которой закончились полномочия по осуществлению правосудия, состоялось вчера, 22 ноября, в нерабочее время, сообщают СМИ. В результате нападения Ларисе Гольник и ее мужу причинены телесные повреждения. Как отметил в соцсети муж судьи, он уверен, что нападение связано с осуществляемым судьей активным противодействием коррупции.