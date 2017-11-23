Октябрьский райсуд Полтавы призвал правоохранительные органы эффективно расследовать нападение на судью

Сегодня, 23 ноября, проведено срочное собрание судей Октябрьского районного суда г. Полтавы с целью призвать правоохранительные органы к эффективному расследованию нападения на судью данного суда Ларису Гольник, сообщает пресс-служба суда.
Коллектив Октябрьского райсуда выражает соболезнования коллеге и просит всех, кто был свидетелем событий, обратиться в правоохранительные органы.
Нападение на судью, у которой закончились полномочия по осуществлению правосудия, состоялось вчера, 22 ноября, в нерабочее время, сообщают СМИ. В результате нападения Ларисе Гольник и ее мужу причинены телесные повреждения. Как отметил в соцсети муж судьи, он уверен, что нападение связано с осуществляемым судьей активным противодействием коррупции.
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