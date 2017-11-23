Нацбанк упростил условия для расчетов за импорт товаров

Для бизнеса упрощено осуществление авансовых платежей за импорт товаров в иностранной валюте. Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка от 21.11.2017 № 118 и вступили в силу сегодня, 23 ноября.
НБУ отметил уже не актуальное и не эффективное для стабилизации валютного рынка требование, согласно которому банки были обязаны осуществлять предварительную оплату в иностранной валюте за импорт товаров по внешнеэкономическому договору, общая стоимость которых превышает 5 млн долл. США (в эквиваленте), исключительно с использованием аккредитивной формы расчетов. Отныне осуществлять авансовые расчеты в таких случаях можно будет и без использования аккредитивов.
Новая упрощенная процедура осуществления авансовых платежей по внешнеэкономическим договорам должна поспособствовать дальнейшему оживлению внешней торговли, вместе с тем не создавая дополнительного давления на валютном рынке, считают в НБУ.
Сохранить:
Контакты:
По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: