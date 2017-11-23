Президент поручил внедрить единую госсистему электронного учета древесины

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 381/2017 «О дополнительных мерах по развитию лесного хозяйства, рационального природопользования и сохранения объектов природно-заповедного фонда». Глава государства поручил Кабинету Министров разработать ряд мер по обеспечению развития лесов, совершенствования системы госуправления и т.д.
В частности, поручено разработать законопроект по совершенствованию системы финансирования и развития лесного хозяйства, в частности, путем создания Государственного фонда развития лесного хозяйства, определив источники его наполнения (среди которых рентная плата за специальное использование лесных ресурсов).
Также Петр Порошенко поручил активизировать работу по воспроизводству лесов, в том числе увеличению их площадей, созданию экономических стимулов для эффективности лесохозяйственной деятельности.
Кроме того, в документе определен ряд мер по усилению борьбы с незаконными рубками и оборотом древесины: с учетом европейских норм и стандартов будет введена единая госсистема электронного учета древесины, в т.ч. подтверждения происхождения древесины.
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