Сегодня 23 ноября 2017 года, 11:51

С февраля таможни обязаны работать по принципу «единого окна»

Правительство 22 ноября одобрило решение о введении с 1 февраля 2018 года обязательности использования предприятиями и госорганами «единого окна» - информационной системы обмена данными, которая позволяет различным службам контроля и таможням в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины, и о результатах его госконтроля.

Кроме того, предусматривается ряд изменений в функционирование «единого окна»:

- действие «единого окна» распространится на операции по перемещению товаров в абсолютно всех таможенных режимах (пока это только импорт и экспорт), а также на перемещение товаров по периодической таможенной декларации и предварительным декларациям, которые содержат полный объем данных (пока только на ограниченный круг таможенных деклараций при импорте и экспорте);

- уменьшится количество сканируемых документов путем предоставления контролирующим органам необходимых сведений, которые имеются в предыдущей декларации;

- сократится время, в течение которого контролирующими органами может быть назначен досмотр товаров, - с 24 до 12 рабочих часов;

- уменьшится предельный срок принятия решения контролирующими органами в отношении товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Украины, - с 24 до 4 часов.

Кроме того, Минфин вводит в контролирующих органах проведение ежемесячного мониторинга применения «единого окна», а также начинает практику проведения семинаров в регионах Украины, где будут изучаться проблемные вопросы в работе механизма «единого окна».