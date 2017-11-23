Сегодня 23 ноября 2017 года, 11:51

В правительстве обещают работать над достижением равенства женщин и мужчин в экономических правах

Кабинет Министров Украины работает над обеспечением достойных условий труда и уровня заработной платы для женщин и мужчин, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Первое полугодие 2017 показало нам, что среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин. Безусловно, мы видим определенное улучшение ситуации по сравнению с предыдущими годами, когда этот процент составлял 70 и меньше, но очевидно, что нам есть над чем работать», - сказал чиновник.

«Этот пока небольшой подъем уровня средней заработной платы женщин я связываю с ростом минимальной зарплаты до 3200 грн. Но очевидно, что этого недостаточно, ведь мы прекрасно понимаем, что вопрос оплаты труда очень тесно связано в целом с социальной защитой семьи, в том числе с будущим пенсионным обеспечением женщин, - отметил Павел Розенко. - Поэтому правительство и в дальнейшем будет делать все, чтобы те положительные тенденции по обеспечению равенства прав женщин и мужчин, которые мы видим в последние годы, сохранить и интенсифицировать».