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Зарегистрировать авто теперь можно в центре Киева

23 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Теперь некоторые услуги сервисных центров МВД можно получить в центре столицы в документ-сервисе «Готово». Среди доступных услуг: обмен старого водительского удостоверения на новое; получение нового водительского удостоверения в связи с потерей или кражей; обмен водительского удостоверения в связи с изменением личных данных собственника (фамилия, имя) государственная регистрация нового ТС; перерегистрация ТС в связи с изменением личных данных собственника.

Получение услуг будет занимать от 30 минут до часа, сообщают в МВД. Граждан будут обслуживать со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00 и в субботу с 9:00 до 16:45. Адрес документ-сервиса «Готово!» - ул. Генерала Алмазова, 11.

Стоимость услуг можно узнать на сайте документ-сервиса «Готово!», а по алгоритмам получения услуг проконсультироваться по справочному телефону главного сервисного центра МВД (044) 290-19-88 и на Фейсбук-странице.

Напомним, в Киеве также работает три современных сервисные центры МВД по адресам ул. Павла Усенко, 8, ул. Степана Бандеры, 26В и Столичное шоссе, 104.

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