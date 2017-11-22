Сегодня 22 ноября 2017 года, 21:04

Суд признал действительным решение АМКУ о привлечении к ответственности АМИК Украина за антиконкурентные действия

21 ноября с.г. Высший хозяйственный суд Украины полностью удовлетворил кассационную жалобу Антимонопольного комитета Украины (Комитет) по делу по иску ПИИ «АМИК Украина» о признании недействительным в части, касающейся этой компании, решение Комитета № 480-р от 28.10.2016, которым ПИИ «АМИК Украина» было привлечено к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий. Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

Таким образом, решение Хозяйственного суда г. Киева от 04.04.2017 с.г, которым в исковых требованиях ПИИ «АМИК Украины» в Комитет было отказано, оставлено без изменений и вступило в законную силу, а штраф, наложенный Комитетом на ПИИ «АМИК Украины» (12 529 975 грн) подлежит уплате, а в случае неуплаты будет подлежать принудительному взысканию вместе с пеней за несвоевременную уплату.

Напомним, решением № 480-р от 28.10.2016 года Комитет привлек к ответственности за антиконкурентные согласованные действия компании-операторов крупнейших сетей АЗС ООО «Золотой экватор», ООО «ВОГ Ритейл» (оба - бренд WOG), ООО «Окко нефтепродукт» (бренд OKKO), ООО «Альянс Холдинг» (бренд Shell), ПИИ «АМИК Украины» (бренд Lukoil/AMIC), ООО «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (бренд SOCAR) и ООО «Параллель-М ЛТД» (бренд Parallel), которые в течение 2013 - января 2016 года устанавливали похожие (до идентичности) розничные цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо и поддерживали (синхронно меняли) их на информаци инъекционных табло стационарных АЗС при отсутствии каких-либо объективных причин для таких действий, а также устанавливали условия реализации бензина марки А-95 и дизельного топлива, при которых доступ потребителя к информации о размере окончательных розничных цен был ограниченным вследствие применения сложных и непрозрачных программ лояльности, условий проведения акций и предоставление скидок, чем отказались от открытой ценовой конкуренции между собой. За совершение этих антиконкурентных согласованных действий на компании-ответчика были наложены значительные штрафы и они были обязаны устранить нарушения.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины постановлением от 7.11.2017 года полностью удовлетворил кассационную жалобу Комитета и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г.Киева об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «Параллель-М ЛТД» (штраф 1438354 грн), а постановлением от 08.11.2017 отменил решения судов нижестоящих инстанций, которыми решение Комитета № 480-р было признано недействительным в части, которая касалась ООО «ВОГ Ритейл» (штраф - 54036332 грн), и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции .

Судебные производства о признании недействительным решения Комитета № 480-р по искам других ответчиков по делу (ООО «Золотой экватор», ООО «Окко нефтепродукт», ООО «Альянс Холдинг», ООО «СОКАР Петролеум») сейчас продолжаются.