Сегодня 22 ноября 2017 года, 21:04

Во время II Legal TMT Forum состоялся баттл по поводу блокчейн и криптовалют

На II Legal TMT Forum прошел баттл на тему «Блокчейн и смарт-контракты в бизнесе». Юристы разделились на две команды: «Инноваторы» (Кен Лонг, Игорь Шевченко, Никита Полатайко, Сергей Мохнев) и «Консерваторы» (Сергей Коваленко, Олег Литвинов, Олег Дерлюк, Наталья Селякова). Модератором выступил глава практики IT-права в Центральной и Восточной Европе, замдиректора офиса на Украине ЮК PETERKA & PARTNERS Тарас Утиралов.

Первым слово получил старший юрист практики ТМТ МЮФ Rose Fulbright (Австралия), представляющий команду «Инноваторов». Как отметил спикер, выступая по Skype, применение принципа блокчейн и заключении смарт контрактов может повысить доверие между сторонами. Смарт-контракты предусматривают возможность самоисполнения и защиту от модификации кода из-за одновременного контроля со стороны большого числа субъектов. В то же время проблема состоит в том, что нет универсального определения, что такое смарт-контракты. По общепринятому пониманию, это программа, позволяющая заключить сделку. По английскому и австралийскому праву, смарт-контракт может считаться заключенным и исполняемым, если стороны пришли к согласию и выразили свою истинную волю. При этом форма значения не имеет. Главные вызовы ближайшего времени – интерпретация (толкование). Как контракты поймет судья или регулятор? Нужно учитывать негибкость кода. Кроме того, проблемы возникают в связи с самоисполняемостью смарт-контрактов. В жизни могут возникнуть ситуации, когда какая-то информация о внешних обстоятельствах не поступила, что могло бы повлиять на последствия. Вместе с тем, поднимаются и вопросы, связанные с идентификацией стороны при проведении трансграничных операций, отмыванием денег и международным налогообложением. Рассказывая о личном опыте Кен Лонг, юрист заявил о сопровождении сделки по поставке электроэнергии от солнечных батарей между физическими лицами.

Если внести в название фирмы слово «блокчейн», то ее стоимость на бирже возрастет четырежды. Кроме того, развитие технологии блокчейн сделает юристов не нужными. Это мифы, заявил советник, руководитель IT/IP-практики АК «Соколовский и Партнеры» Игорь Шевченко. В то же время он назвал плюсы: задним числом в системе изменить нельзя, а безопасность обеспечивается тем, что данные находятся на тысячах компьютеров. Ни одна попытка взломать блокчейн не увенчалась успехом. Использовать систему можно будет при построении реестров – от недвижимости до продуктов. Даже медицинская карточка пациента может вестись в формате блокчейн. Нельзя не отметить возможность использование блокчейн в процессе голосования. «Это перспективная технология, за которой, я уверен, будущее», - резюмировал он. Украина пока не пользуется данной технологией в полной мере. Систему СЕТАМ нельзя назвать построенной на основе блокчейн.

Не все так оптимистично, как кажется, отметил юрисконсульт ООО «Эпицентр К» Сергей Коваленко. Он напомнил, что в 2016 году комиссия ЕС по ценным бумагам обнародовал discussion paper, указав на три вида рисков: технологические, экономические и юридические. Данный рынок стремительно монополизируется: прежде всего, образовываются структуры крупными транснациональными банками. Каким образом будет применяться правой или иной страны? «Возможно, коллизионные привязки с частного международного права могут быть полезны», - отметил г-н Коваленко, отметив, что полной ясности нет.

По словам «консерватора» Олега Дерлюка, директора по юридическим вопросам Maxpay, Гражданский кодекс Украины понимает под договором, прежде всего, бумажный договор. Поэтому пока важно иметь договор в письменной форме. Написать идеальный смарт-контракт, как и идеальный договор как таковой, невозможно, подчеркнул г-н Дерлюк. Может ли машина толковать нормы по справедливости? Нет, она руководствуется формальной логикой. Хотя, к примеру, английские суды апеллируют именно к категории справедливости и пользуются большим авторитетом. Несостоятельным Олег Дерлюк назвал аргумент о том, что договор не может быть изменен задним числом. «Кто-то сталкивался с таким на практике?», - поставил он риторический вопрос. При этом цена для хозсубъектов может быть неоправданно высокой.

Смарт-контракты позволяют не просто прописать договоренность, но и варианты на случай изменений. Безусловно, это легко реализуется в киберсфере, но легко данная технология может экстраполироваться и на прочие сферы. Об этом заявил «инноватор» координатор IT-права ЮФ Sayenko Kharenko Никита Полатайко. Активное развитие «интернета вещей» позволит привязать даже пользование жилищно-коммунальными услугами к электронной системе. Будет понятно, сколько услуг потреблено и каковой была температура. Смарт-контракт позволит автоматически изменять содержание без вмешательства сторон. При этом он уточнил, что смарт-контракт не всегда подразумевает расчет биткоинами, а смарт-контракт может существовать за пределами блокчейн. Во всяком случае, смарт-контракты являются примером того, что делает жизнь проще. Это результат эволюции, а не революции.

Развитие подобных технологий только увеличит необходимость в юристах. Им нужно будет проявлять креативность и адаптировать принцип к украинским условиям, отметил начальник юрдепартамента Vodafone Украина Олег Литвинов. Смарт-контракт – это код, который определяет последовательность действий. Но это противоречит действующему украинскому законодательству. Также в судебной практике было признано, что обиткоин не является объектом вещного права, так как прямо закон об этом ничего не говорит. На данном этапе юрист предложил заключать документальне контракты, но, оговаривая возможность применения старт-контрактов в рамках договорных отношений.

Далее состоялись дебаты по вопросу криптовалют. Сегодня криптовалюты – это возможность провести прямую транзакцию с минимальной комиссии без вовлечения финансовых посредников. Такое видение представил советник по регуляторным вопросам CEX.IO Сергей Мохнев.

«Вопрос, какая цена этого «быстро и дешево», - так в порядке полемики ответила партнер, руководитель практики банковского и финансового права и долговой реструктуризации МЮФ Dentons Наталья Селякова. Криптовалюта не решает проблем, связанных с идентификацией клиента (KYC). «При полной децентрализации монетарная политика невозможна», - заявила она. Было отмечено, что в данной области отсутствует единый регулятор, определяющим курс.

Олег Дерлюк прямо поставил вопрос о том, что криптовалюты могут поспособствовать «расцвету терроризма и мафии» из-за возможности легкого осуществления переводов денег. По словам г-на Мохнева, «страхи пока ничем не подкреплены». Ссылаясь на позицию Европола и госорганов Великобритании, риски были признаны незначительными (на первом месте – наличные средства). Участники баттла признали, что если криптобиржи будут добросовестно реализовывать требования в сфере KYC и ALM, то скорость операций снизится.

По итогу баттла были обнародованы результаты голосования аудитории: 82% присутствующих и наблюдающих состязание онлайн выразили поддержку «инноваторам».