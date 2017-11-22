Сегодня 22 ноября 2017 года, 21:04

В ГФС предлагают убрать «упрощенку»

В Государственной фискальной службе заявляют о необходимости отказа от упрощенной системы налогообложения и постепенном переводе малых предпринимателей на общую систему. Об этом в заявил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

По словам М.Продана, в экономически развитых странах упрощенная система налогообложения вводилась на переходной период, чтобы бизнес встал на ноги после кризиса или экономических потрясений.

По его мнению, на Украине этот переходной период — затянулся. И сейчас «упрощенка» используется крупным бизнесом для минимизации налогов.

«Огромный супермаркет или сеть спортклубов. Это же не малый бизнес? Бухгалтера они могут нанять? Могут. Но почему-то работают через ФОПы. У них даже нет юрлива», - заявил он.

«Вместо него десятки, а иногда и сотни ФОПов, на счет которых поступает выручка. Дошли до установленного лимита — закрыли ФОП, открывают другой. Это наносит очень большие потери бюджету и не имеет никакого отношения к мелким предпринимателям», — говорит М.Продан.

По словам чиновника, ГФС не может самостоятельно вносить изменения в Налоговый кодекс, но может давать рекомендации Министерству финансов. А уже Минфин может подготовить соответствующую законодательную инициативу.

Сейчас на Украине действует упрощенная система налогообложения (так называемая «упрощенка») — это специальный налоговый режим, рассчитанный на малых предпринимателей, например, на физлиц-предпринимателей.

Его основное преимущество для предпринимателей — уплата единого налога вместо отдельных налогов и сборов, упрощенная бухгалтерия и отчетность.

Значительная часть украинского интернет-бизнеса работает по этой схеме, часто как ФЛП регистрируются программисты, чтобы предоставлять услуги по разработке.

Украинские власти уже не раз поднимали вопрос о том, что «упрощенка» — временное явление и должна быть отменена.