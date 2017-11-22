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Президент назначил Р.Трубу директором Госбюро расследований

22 ноября 2017 года Источник:LB.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Р.Трубу директором ГБР избрала конкурсная комиссия, президент лишь формализовал это назначение.

Р.Труба с 1997 по 2015 год работал в органах прокуратуры. До 2014 года г-н Труба трудился во Львовской области, а после Революции достоинства попал в Главное следственное управлении Генеральной прокуратуры, где возглавлял управление по расследованию особо важных дел. В апреле 2015 года его карьера в ГПУ завершилась, а уже в мае 2015-го Р.Труба перешел в частный сектор, возглавив департамент юридической компании «Сектор права».

Напомним, закон о Государственном бюро расследований был принят Верховным Советом 12 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, 1 марта того же года закон вступил в силу.

Конкурсная комиссия должна была выбрать руководителя Государственного бюро расследований и его заместителей до июля 2017 года, а полноценно ГБР должно было начать работать к ноябрю 2017 года. Однако этого не произошло. В связи с этим органам прокуратуры, которые с 21 ноября лишатся полномочий по расследованию уголовных производств, придется передать около 20 тысяч дел Национальному антикоррупционному бюро.

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Комментарии:»

Ку 22 ноября 2017 года 20:50 #

Тепилы :) Львовских продолжают протягивать. Интересно, когда придёт конец этой вакханалии...

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