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Участникам II Legal TMT Forum представили опыт Kyivstar по диджитализации контрактов

22 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

На II Legal TMT Forum состоялся мастер-класс на тему преимуществ электронного документооборота.

Опытом поделился директор среднего и малого бизнеса компании Kyivstar Александр Стоянов. Компания активно использует электронные технологии в договорной работ. Это позволило упростить некоторую рутинную работу, хотя клиенты не всегда воспринимают новации. «Год ушел на то, чтобы приучать клиента получать счета в электронном формате», - отметил г-н Стоянов.

Ставится задача перевести бумажные договора в электронный документ. Среди прочего, это позволяет снизить расходы на печать и повысить эффективность. Ожидается идентификация клиентов по ЭЦП. Подписание будет возможно с любой локации (не нужно будет посещать точки продажи для заключения договора). «Это дорога сложная, но мы готовы идти», - резюмировал выступающий.

Далее выступил CEO Intecracy Deals Александр Вернигора. Он отметил, что отдельные компании уже продвинулись в данном направлении. В компании «Укртелеком» было автоматизировано 20 тыс. рабочих мест. Как заключить контракт с компанией Kyivstar? Это было продемонстривано в ходе презентации. «Это первый шаг в диджитал-контрактинге между юридическими лицами», - отметил Александр Стоянов.

В чем преимущества? На этот вопрос ответил г-н Вернигоора. Во-первых, использование такой технологии уменьшает асходы. Один ритейлер закупает в год 40 тыс. упаковок бумаги для печати. Во-вторых, ускоряются операционные процессы как внутри компании, так и с контрагентами. В этом году обязательное использование печатей отменено, что является прогрессивным шагом. Очередным улучшением стало подписание президентов новых процессуальных кодексов, предусматривающих использование электронных доказательств, отметил спикер.

По словам Александра Вернигоры, бизнес готов к электронному взаимодействию, это показал опрос 100 украинских компаний. Всего лишь 9% компаний не считают нужным внедрять электронный документооборот.

Если вопросы возникнут у налоговиков, то следует обратиться к разъяснению ГФС. Каждый электронный документ – это оригинал (файл из сертификатами) и можно предоставлять копию в бумажной форме. Пока не было прецендентов, чтобы налоговая не принимала документов из-за их электронной формы. По словам разработчиков, «согласовательный процесс также будет реализован», хотя презентованная программа представила алгоритм действий при заключении договора присоединения (со стандартными условиями).

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