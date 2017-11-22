Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:50

Юристы обсудили проблемы защиты торговых марок и использования дополненной реальности во время II Legal TMT Forum

Завершила работу сессия 4 «IT-бизнес. Виртуальные технологии» на II Legal TMT Forum. Модерирует ее президент АФ «Грамацкий и Партнеры» Эрнест Грамацкий.

О правовых аспектах дополненной реальности участникам рассказала директора юрдепартамента AltexSoft, председатель правового комитета харьковского IT-кластера Иванна Погребняк. Примером технологий дополненной реальности как таковой является отображение выбоин на дороге, позволяющее водителю планировать движение. Это применимо также в сфере e-commerce, ритейла, гейминга.

Дополненная реальность и право пересекаются в вопросе персональных данных. Все чаще говорится о «темной стороне» Facebook. Еще один вопрос: каким образом будут использовать компании ваши биометрические данные? Не создадут ли они 3D-модель на основе параметров своих клиентов, покупающих одежду с помощью e-commerce? Ведь даже эти данные относятся к персональным. Вопрос, кто должен позволять использовать технологии дополненной реальности вроде очков в публичном месте. Как считают эксперты в США, это должен делать собственник земли. Право принятия решений уходит от граждан к разработчикам технологий. Не будет ли технология мешать общественным связям? Примером являются случаи, когда в кафе люди просматривают гаджеты.

В США возникают дискуссии на счет будущего регуляции: бизнес выступает против строгих норм, заявила г-жа Погребняк.

Как отметил Эрнест Грамацкий, в американской судебной практике есть случаи, когда собственники ресторанов и других заведений запрещали использование технологий дополненной реальности вроде google glass, поскольку они позволяли считывать больше информации об окружающих, чем они бы хотели.

Сессию завершил доклад юрисконсульта ООО «Мир технологий» Александр Гарбар. Он осветил вопросы интеллектуальной собственности в IT-бизнесе. Среди объектов защиты он назвал следующие: торговая марка, доменные имена, коммерческие наименования, ИС вендора. Дискомфорт доставляют случаи, когда каждую вывеску приходится согласовывать с офисом компании, находящейся в США. В этой сфере для разрешения споров чаще всего используется медиация, хотя соответствующего закона и нету. Процесс может длиться месяцев. Также инструментом защиты является использование Таможенного реестра ГФС. Яркими решениями судов в этой сере за текущий год г-н Гарбар назвал споры по делам компаний Meizu и Xiaomi (они связаны с открытием магазинов без согласия правообладателей).