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В ГФС придумали, как побороть «челночную» контрабанду

22 ноября 2017 года Источник:epravda.com.ua

Решить проблему контрабанды «челноков» можно при помощи законодательных изменений, которые предусматривают пребывание лица за границей не менее суток при провозе через госграницу товаров на 500 евро. Об этом сообщил и. о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

«Проблема «челноков» - это, прежде всего, проблема нашего законодательства. Украинцы сейчас имеют полное право завозить через автомобильные пункты пропуска товары на 500 евро без таможенного оформления», - заявил он.

«В итоге на многих пунктах пропуска местные жители целыми семьями, а то и селами стали работать «челноками»: дробят крупные партии товара по 500 евро, грузят в «бусики» и перевозят через границу. Но просто взять и отменить эту норму - не выход», – сказал М.Продан.

По его словам, отмена такой нормы может негативно отразиться на туристах. Продан рассказал, что сейчас разработано несколько законопроектов для решения этой проблемы.

«Авторы предлагают разные ограничения, например, установить лимит количества пересечений границы с возможностью ввоза товара без оформления и т.д», - заявил он.

«Но, с точки зрения ГФС, мы в значительной степени снимем проблему, если введем требование ко времени пребывания человека за границей: чтобы ввести в Украину товар на 500 евро без оформления, вы должны находиться за границей минимум сутки. После принятия такого условия «челночный» бизнес потеряет смысл», – отметил и.о. главы ГФС.

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