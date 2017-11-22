Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:50

КМУ обязал вузы подтвердить национальный статус

Кабинет министров Украины утвердил порядок и критерии предоставления высшему учебному заведению статуса национального, подтверждения или лишения этого статуса. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Сегодня из 208 вузов 115 имеют статус национального, поэтому нам необходимо этим постановлением определить четкие критерии для предоставления и лишения этого статуса», - сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе заседания.

Согласно проекту решения, правительство установило, что вузы, которые получили статус национального до 2017 года включительно, должны будут его подтвердить.

Вузы, которым такой статус был предоставлен в 1994-1997 годах, должны будут подтвердить его в 2018 году, 1998-2000 годах - в 2019 году, 2001-2003 годах - в 2020 году, 2004-2006 годах - в 2021 году, 2007-2009 годах - в 2022 году, 2010-2013 годах - в 2023 году и 2014-2017 годах - в 2024 году.

Подтверждение статуса должно осуществляться раз в семь лет и предусматривает проведение как внутреннего, так и внешнего анализа вуза.

Порядок предоставления статуса предусматривает, что он предоставляется по результатам конкурса, который объявляется ежегодно до 31 января Национальным агентством по вопросам обеспечения качества высшего образования на основании количества вакантных статусов национальных вузов.

Данное количество не может быть большим количества вузов, которые утратили статус национальных в предыдущем календарном году. Если вакантных статусов нет, то конкурс не объявляется.

Ежегодно до 31 октября Нацагентство на основании конкурсных дел принимает решение о предоставлении тому или иному вузу статуса национального. После чего Министерство образования и науки подает правительству проект указа Президента о присвоении вузу статуса национального.