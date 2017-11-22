Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:50

На II Legal TMT Forum обсудили новации ЕС в сфере персональных данных и ангельском инвестировании из США

Начала работу сессия 4 «IT-бизнес. Виртуальные технологии» на II Legal TMT Forum. Модерирует ее президент АФ «Грамацкий и Партнеры» Эрнест Грамацкий.

О действии Регламента, регулирующего вопрос персональных данных в ЕС, рассказал старший юрист МЮФ Baker McKenzie Алексей Столяренко. Вступает в силу данный документ в мае 2018 года.

Штраф за нарушение в этой сфере может составить 4% от общемирового годового оборота. Большие компании инвестируют серьезные деньги уже сейчас, чтобы привести все в соответствие с Регламентом. По сравнению с существовавшей раннее Директивой ЕС новый акт предусматривает более унифицированный подход в различных странах. Он будет распространяться на компании, имеющие свои представительства в странах ЕС. Если мы говорим, что IT-индустрия является приоритетной, то нам важно получить решение об адекватности защиты персональных данных в айти-сфере. Предоставить такое заключение уполномочена соответствующая Комиссия. Какие критерии будут оцениваться? Наличие верховенства права, законодательство относительно нацбезопасности и правопорядка, законы должны бать выполнимы, а судебные прецеденты должны демонстрировать готовность защищать права в сфере персональних данных. Украина уже взяла на себя определенные международные обязательства, в частности, подписала Конвенцию.

Среди стран, предоставляющих адекватный уровень защиты персональных данных, находятся Израиль, США, Канада, Швейцария, а также финансовые центры вроде Гернси и остров Мэн.

Об ангел-инвестировании стартапов рассказала консультант Оксфордского фонда ангельских инвестирования (США) Наталья Вилявина. Ангельскими (венчурными) инвесторами являются «аккредитованные инвесторы». Например, с активами стоимость 1 млн долларов США, не включая стоимости собственного дома. Теоретически каждый человек может стать ангельским инвестором.

Для того, чтобы получить ангельское инвестирование из США, нужно регистрироваться именно в США. Говоря об этапах финансирования, г-жа Вилявина отнесла ангельских инвесторов к четвертой очереди. Предыдущими являются привлечение собственных денег, денег друзей и семьи, а также акселераторов. «Средний чек, выписываемый ангельским инвестором - 10-25 тысяч долларов США», - уточнила спикер. Она уточнила, что правил аудита проекта на начальном этапе не существует: компания вправе предоставлять любые документы, свидетельствующие о ее развитии и планах.

«Инвесторы хотят занизить стоимость компании, а собственники стартапов - наоборот», - рассказала Наталья Вилявина об этапе согласования Term Sheet. Оценка компании – это очень сложная материя, признает выступающая.