Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:50

Развитие искусственного интеллекта, возможно, потребует изменить закон, - Эрнест Грамацкий на Legal TMT Forum

Начала работу сессия 4 «IT-бизнес. Виртуальные технологии» на II Legal TMT Forum. Открыл ее своим выступлением модератор, президент АФ «Грамацкий и Партнеры» Эрнест Грамацкий. «За последние пять лет существенно изменилась дискуссии об IT», - отметил он. Раньше обсуждались вопросы, как создать айти-компанию, заключить договор с нерезидентом, получить статус ЧП или же избавиться от лишнего документооборота. Сегодня мы говорим об искусственном интеллекте с точки зрения юриста. «Это субъект или объект?», - задал он риторический вопрос. Не исключено, что нужно будет вносить изменения в Гражданский кодекс. Относительно новым явление является роль «ангельского бизнеса» вроде Uber. Также актуальным в перспективе является изменение законодательства в связи с развитием виртуальной реальности.

Поставленные вопросы осветил руководитель Института постинформационного общества Андрей Заблоцкий. «К сожалению, сейчас очень много карго-слов», - заявил выступающий. К ним он отнес термины блокчейн, big data и искусственный интеллект. Ни один образец ИИ не может пережить опыт боли, потребности в ресурсах и т.д. «Говорить о субъектности ИИ в ближайшие лет 40-100 нельзя», - заявил он. Если самоуправляемые машины приводят к нанесению вреда, то нужно понять, на ком будет лежать ответственность. Штраф можно выписать производителю робота или человеку, им управляющим, а не, собственно, роботам.

Показательный кейс – дискуссия о настройке алгоритма самоуправляемыми автомобилями, отметил Андрей Заблоцкий. Реакция такой машины выше, чем у любого опытного гонщика. Но могут быть моральные дилеммы: например, самоуправляемое авто перевозит беременную женщину, а дорогу ему перебегают подростки. Какую жизнь он решит сохранить? Создать взвешенный алгоритм довольно сложно. Результаты завершения дискуссии могут быть использованы даже в медицине. Но перед пациентом станет вопрос: доверить ли свою жизнь машине. Среди сфер, требующих высоких технологий также вооружение, реклама и маркетинг.

Попытки идеализировать ИИ «обречены на провал», добавил спикер. Вопросы взаимодействия человека с ИИ нужно поднимать, но пока говорить о равенстве рано.