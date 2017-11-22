Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:51

Дипломатам могут разрешить нулевую растаможку поддержанных авто

Президент Петр Порошенко подал в Верховный Совет законопроект, который предлагает дать право дипломатам на нулевую растаможку подержанных авто.

В частности, законопроектом предлагается освободить от таможенных пошлин при ввозе одного легкового автомобиля сотрудников дипломатических представительств, если они подпадают под ряд требований.

В первую очередь, дипсотрудник должен быть владельцем авто. Кроме того, машина должна быть куплена не ранее, чем за полтора года до завершения командировки.

Также стоимость авто не должна превышать 30% от суммы компенсационных выплат работникам дипломатической службы, которые были отправлены в долгосрочную командировку.

Продать автомобиль, ввезенный по такой схеме, можно не раньше, чем через 365 дней его пребывания на Украине. А в случае нарушения этого условия придется заплатить за полную растаможку.