Дипломатам могут разрешить нулевую растаможку поддержанных авто

Президент Петр Порошенко подал в Верховный Совет законопроект, который предлагает дать право дипломатам на нулевую растаможку подержанных авто.
В частности, законопроектом предлагается освободить от таможенных пошлин при ввозе одного легкового автомобиля сотрудников дипломатических представительств, если они подпадают под ряд требований.
В первую очередь, дипсотрудник должен быть владельцем авто. Кроме того, машина должна быть куплена не ранее, чем за полтора года до завершения командировки.
Также стоимость авто не должна превышать 30% от суммы компенсационных выплат работникам дипломатической службы, которые были отправлены в долгосрочную командировку.
Продать автомобиль, ввезенный по такой схеме, можно не раньше, чем через 365 дней его пребывания на Украине. А в случае нарушения этого условия придется заплатить за полную растаможку.
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