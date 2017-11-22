В Международном суде ООН не будет представителя Великобритании

Великобритания впервые в истории Международного суда ООН не будет иметь в нем места. Страна является одной из основательниц ООН, у нее был свой представитель в Международном суде со времени его создания в 1946 году.
В ходе голосования за переизбрание судей британский кандидат Кристофер Гринвуд не смог победить и уступил своему конкуренту из Индии Далвееру Бхандари.
На прошлой неделе по дипломатическому престижу Британии был нанесен удар, когда после пяти раундов одновременного голосования Совбезом и Генассамблеей ООН в Нью-Йорке четыре судьи из Бразилии, Ливана, Франции и Сомали были выбраны в суд перед кандидатурой Британии.
Во втором туре голосования должны были сойтись кандидаты Индии и Британии, однако постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт заявил об отзыве К.Гринвуда.
«Мы, естественно, разочарованы, но это было конкурентное соревнование с шестью сильными кандидатами», - сказал М.Райкрофт.
Кристофер Гринвуд уже отбыл один девятилетний срок в Международном судьи ООН.
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