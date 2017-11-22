Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:50

Законодательное регулирование в сфере медиаправа должно быть адекватным, - Юлия Семений на II Legal TMT Forum

В рамках организованного «Юридической практикой» II Legal TMT Forum, который проходит сегодня в Киеве, состоялась панельная дискуссия «Медиаправо в цифровую эпоху», которую модерировала Юлия Семений, партнер ЮФ Asters. Для успешного регулирования на медиарынке важно адекватно определить границы полномочий регулятора, считает Ульяна Фещук, заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Поскольку сейчас особо остро стоит вопрос защиты прав детей, Нацсовет уделяет большое внимание мониторингу аудиовизуального контента по данному направлению. Одна из проблем состоит в том, что Нацсовет может применять санкции только в случае нарушения Закона о телевидении и радиовещании. По словам г-жи Фещук, все европейские эксперты считают украинский регулятор «беззубым», поэтому изменения в законодательство нужны. Однако, украинский парламент часто принимает нерабочие законы, сокрушается Ульяна Фещук.

Виртуальная реальность – новое поле для развития медиаправа, отметила Марина Корниенко, директор юридического департамента телеканала СТБ. Пока в данной сфере больше вопросов, чем ответов: о правах правообладателей, авторских и смежных, определении субъектов прав и т.д.

Касается медиаправо и социальных сетей – об этом рассказал главный юрисконсульт телеканала NewsOne Иван Екимов. В данном случае также есть пробелы отечественного законодательства, при этом мировая практика регулировании интернета идет различными путями. Так, одна из идей заключается во всеохватывающем законодательном регулировании интернета, другая – в том, что интернет это зона свободы, и вполне достаточно саморегулирования. Кроме того, есть мнение, что авторское право в цифровую эпоху должно измениться, в частности, в сторону неоплачиваемости. «Законодателям в нашей стране есть над чем поработать», - резюмировал г-н Екимов.

Вопрос интернет-рекламы затронул Николай Рехлицкий, юрисконсульт по вопросам интеллектуальной собственности, маркетинга, конкурентного права Samsung Electronics Ukraine. Спикер также говорил о несовершенстве законодательства, в частности, в украинских законах нет понятия инициированного и одобренного контента, да и в целом интернет-реклама – серая зона. Данной сфере необходимо регулирование, основанное на практике, сформированной внутри индустрии, считает г-н Рехлицкий.

«Урегулировать – это хорошо, главное не зарегулировать и не перерегулировать», - подвела итог обсуждению реалий и перспектив медиаправа Юлия Семений.