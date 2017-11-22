Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:50

II Legal TMT Forum: Екатерина Олейник рассказала об эффективности блокировки интернет-контента

Тема защиты контента и борьбы с пиратством не перестает быть актуальной, поэтому она оказалась в фокусе внимания организованного «Юридической практикой» II Legal TMT Forum, который проходит сегодня в Киеве. В ходе панельной дискуссии о развитии медиаправа Екатерина Олейник, советник, руководитель практики интеллектуальной собственности АО Arzinger, патентный поверенный Украины, рассказала о новых процедурах блокировки контента.

Изменения в законодательство о государственной поддержке кинематографии ввели процедуру досудебной блокировки контента интернет-сайтов, и на этапе разработки изменений главной целью было минимизировать злоупотребления, рассказала г-жа Олейник. В результате согласно законодательству претензии касаемо авторских прав на контент передаются через адвокатов. В данном аспекте докладчик отметила, что украинские законы принимаются часто уже для урегулирования существующей практики. Кроме того, несмотря на обеспокоенность интернет-провайдеров, пока поступило весьма небольшое количество заявлений от адвокатов и «армагеддона не случилось».

Отдельное внимание Екатерина Олейник обратила на изменения в статью 176 Уголовного кодекса Украины, которыми вводится отдельный состав преступления – финансирование интернет-пиратства. По словам г-жи Олейник, такие изменения открывают интересные перспективы для практики.

Механизмы блокировки интернет-сайтов несовершенны, это доказывает и блокирование ряда российских сайтов, к которым все равно есть доступ. Но основная задача законодателя – не полностью уничтожить запретный контент, а максимально ограничить доступ к нему, отметила Екатерина Олейник. А учитывая то, что пользователи ленивые, они не захотят обходить поставленные ограничения, поэтому такой способ борьбы с пиратством можно назвать эффективным, считает спикер. «Лень – двигатель не только прогресса, но и защиты правообладателей», - резюмировала модератор дискуссии, партнер ЮФ Asters Юлия Семений.