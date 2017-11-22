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Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:50

Правительство утвердило новый состав набсовета «Нафтогаз Украины»

Правительство утвердило новый состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины». В новый набсовет вошли Клир Спотисед, Бруно Лисква, Амос Хохштайн, Стив Хейсен, Александр Гриценко (председатель правления Укрэксимбанка), Сергей Попик (советник премьера). Также в совете остался Владимир Демчишин.

«Мы должны насытить набсовет профессиональными компетентными людьми, которые будут работать с правительством для создания конкурентного рынка. Не должен на нем доминировать «Нафтогаз», — подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.

Он сообщил, что новый набсовет должен обеспечить большую прозрачность и эффективность работы компании.

В.Гройсман заявил, что состав набсовета компании согласовали с международными партнерами. Также он подчеркнул, что основными задачами набсовета будет содействие разделению компании на отдельные независимые компании: по добыче, транспортировке и трейдингу.