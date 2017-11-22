Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:50

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

СБУ обнародовала правила въезда для гастролеров из России

22 ноября 2017 года Источник:Европейская правда

Служба безопасности Украины опубликовала порядок, по которому будут организовываться гастроли с участием граждан России.

«Если на Украине собирается попасть музыкант или актер, является гражданином страны-агрессора, организатор его выступления не позднее чем за 30 дней до мероприятия должен подать в СБУ запрос. В ответе на этот запрос будет идти речь о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения артиста к участию в мероприятии на территории Украины», - сообщает СБУ.

Организатор выступления должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанные в его документе для въезда на территорию Украины. Также должно быть указано об использовании псевдонимов, принадлежность к творческим коллективам, другую информацию, которая характеризует его творческую деятельность.

СБУ в течение 10 дней после получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ – есть или нет законных оснований не допустить гражданина страны-агрессора к участию в гастрольном мероприятии. Если оснований для недопуска нет, артист может въехать в Украину – организатор заключает договор с соответствующим гастролером.

Важно, что СБУ оставляет за собой право объявить о законных основаниях для недопущения гражданина России на Украине после предоставления ответа на запрос.

Если организатор гастролей нарушит эту процедуру - должен будет выплатить штраф от 50 до 100 минимальных зарплат. Подробнее с формой запроса можно ознакомиться по ссылке.

Порядок организации гастрольных мероприятий с участием граждан страны-агрессора разработан в соответствии с законом «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях на Украине» относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 47 (1039) от 21/11/17 Свежий номер

Телекоммуникации

№ 47 (1039)
Государство и юристы

Финальная игра

Судебная практика

Счетная плата

Тема номера:

Сети-лайт

Частная практика

Штатное расписание

Архив голосованийVox Populi

По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?

Судья

Адвокат

Ученый-юрист

Лицо, имеющее совокупный стаж работы

Не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом