СБУ обнародовала правила въезда для гастролеров из России

Служба безопасности Украины опубликовала порядок, по которому будут организовываться гастроли с участием граждан России.
«Если на Украине собирается попасть музыкант или актер, является гражданином страны-агрессора, организатор его выступления не позднее чем за 30 дней до мероприятия должен подать в СБУ запрос. В ответе на этот запрос будет идти речь о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения артиста к участию в мероприятии на территории Украины», - сообщает СБУ.
Организатор выступления должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанные в его документе для въезда на территорию Украины. Также должно быть указано об использовании псевдонимов, принадлежность к творческим коллективам, другую информацию, которая характеризует его творческую деятельность.
СБУ в течение 10 дней после получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ – есть или нет законных оснований не допустить гражданина страны-агрессора к участию в гастрольном мероприятии. Если оснований для недопуска нет, артист может въехать в Украину – организатор заключает договор с соответствующим гастролером.
Важно, что СБУ оставляет за собой право объявить о законных основаниях для недопущения гражданина России на Украине после предоставления ответа на запрос.
Если организатор гастролей нарушит эту процедуру - должен будет выплатить штраф от 50 до 100 минимальных зарплат. Подробнее с формой запроса можно ознакомиться по ссылке.
Порядок организации гастрольных мероприятий с участием граждан страны-агрессора разработан в соответствии с законом «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях на Украине» относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора».
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