Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:50

Развитие телекомрынка зависит от законодательства и технологий, - Анна Бабич на II Legal TMT Forum

В рамках работы II Legal TMT Forum, который сегодня проходит в Киеве, состоялась сессия, посвященная телекоммуникациям. На сессии, в частности, выступили представители участников рынка и профессиональных ассоциаций. Модератор сессии, партнер ЮФ Aequo Анна Бабич, презентовала результаты исследования в телекомсфере, отметив, что в нашей стране уровень использования ИТ-технологий все еще слишком низок. Также эксперты отмечали важность обновления законодательства, а особенно подзаконных актов, для решения многих проблем телекомрынка.

О перспективах развития новых технологий и барьерах на рынке телекоммуникаций рассказал Игнат Сергута, менеджер по регуляторной стратегии lifecell. Спикер отметил высокий процент проникновения сим-карт (больше, чем количество населения), интенсивное развитие сетей 3G и проведение модернизации станций мобильными операторами. В следующем году планируется тендер на 4G, но сейчас покрытие 3G-смартфонов составляет 50% населения, тогда как 4G – около 10%. Для развития телекомрынка и обеспечения конкуренции нужно устранять различные барьеры, акцентировал г-н Сергута, в частности, обеспечить эффективный и простой процесс переноса номера, решить проблему большого различия цен между внутреннесетевыми и внешними звонками, сделать эффективной конкуренцию на розничном рынке. Эти и другие меры помогут создать равные условия и привлекать инвестиции.

Развитию телекомрынка мешают законодательные барьеры, отметила Татьяна Попова, председатель Cовета Телекомпалаты Украины. Так, до сих пор не разработаны правила доступа операторов согласно Закону «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей». Также уже давно ожидают принятия законопроекты об использовании радиочастотного ресурса (РЧР) и об электронных коммуникациях. Кроме законодательных барьеров есть и «физические», к примеру, телекоммуникации получают большой ущерб от их повреждений и воровства. Также операторы часто сталкиваются с «вымогательством» со стороны ОСББ, которые придумывают различные дополнительные платежи, и решить данную проблему может именно принятие вышеуказанных правил.

Важную тему конвергенции (объединения услуг) мобильных сетей в своем выступлении поднял Андрей Каленский, директор департамента регуляторного обеспечения ПАО «Укртелеком». По его словам, для внедрения конвергенции в нашей стране необходима адаптация законодательства, в частности, необходимо закрепить некие обязательства для субъектов рынка по совместному использованию инфраструктуры. Также важно урегулировать вопросы договорных отношений, закупки и установки оборудования. Единственным, но прогрессивным документом в сфере конвергенции являются рекомендации Госспецсвязи по конвергенции. В данной сфере заметные некоторые продвижения, отметил г-н Каленский, но развитию мешают законодательные ограничения (в т.ч. касаемо использования РЧР), проблемы с использованием номерного ресурса.