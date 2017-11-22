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II Legal TMT Forum: Юрий Дзера рассказал об использовании модели «игры» в телекомсфере

22 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Обсуждение рынка телекоммуникаций состоялось на II Legal TMT Forum, который сегодня проходит в Киеве. Партнер ЮФ «Салком» Юрий Дзера осветил особенности использования модели «игры» в неигровых бизнес-процессах, в том числе в телекоммуникационной сфере. Так, операторы и контент-провайдеры могут предоставлять абонентам разного рода развлекательные и информационные контент-услуги, предоставлять доступ к различным мобильным приложениям, предоставлять субъектам хозяйствования короткие телефонные номера и т.д.

При этом, по словам Юрия Дзеры, использование модели «игры» требует понимания особенностей законодательства, связанного с азартной игрой или лотереей. Понятия эти достаточно похожи: элементы азартной игры – платность участия, получение приза (выигрыша) зависит от случайности; элементы лотереи – платность участия, розыгрыш призового фонда между игроками, получение приза (выигрыша) зависит от случайности.

Важно обратить внимание на законодательные ограничения касаемо использования терминологии или дефиниций в игровых активностях. Использование таких терминов может вызвать усиленное внимание контролирующих органов, даже если игровая активность не является азартной игрой или лотереей, акцентировал г-н Дзера. Запрещается использование слова «лотерея» при проведении отдельных видов хоздеятельности или в названиях юрлиц, которые не имеют статуса оператора/распространителя лотерей. Бизнесу нужно не забывать о возможных санкциях, отметил партнер ЮФ «Салком».

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