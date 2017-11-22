В Минсоцполитики рассказали, когда повысят пенсии военным

Министр социальной политики Андрей Рева заявил об окончании процесса написания законопроекта, которым будут осовременены пенсии военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в рамках пенсионной реформы.
«После принятия соответствующего законопроекта военнослужащие смогут рассчитывать на справедливость и на то, что государство о них заботится», – заявил А.Рева.
По его словам, теперь соответствующий законопроект будет подан на рассмотрение СНБО и Национальному совету реформ.
После этого проект закона, предусматривающий повышение пенсий для украинских военных, будет готов для представления на рассмотрение Верховной Рады и общественности.
«Правительство рассчитывает, что указанный закон вступит в силу с 1 января 2018 года», – резюмировал А.Рева.
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