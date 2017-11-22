Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:50

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Минсоцполитики рассказали, когда повысят пенсии военным

22 ноября 2017 года Источник:Обозреватель

Министр социальной политики Андрей Рева заявил об окончании процесса написания законопроекта, которым будут осовременены пенсии военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в рамках пенсионной реформы.

«После принятия соответствующего законопроекта военнослужащие смогут рассчитывать на справедливость и на то, что государство о них заботится», – заявил А.Рева.

По его словам, теперь соответствующий законопроект будет подан на рассмотрение СНБО и Национальному совету реформ.

После этого проект закона, предусматривающий повышение пенсий для украинских военных, будет готов для представления на рассмотрение Верховной Рады и общественности.

«Правительство рассчитывает, что указанный закон вступит в силу с 1 января 2018 года», – резюмировал А.Рева.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 47 (1039) от 21/11/17 Свежий номер

Телекоммуникации

№ 47 (1039)
Государство и юристы

Финальная игра

Судебная практика

Счетная плата

Тема номера:

Сети-лайт

Частная практика

Штатное расписание

Архив голосованийVox Populi

По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?

Судья

Адвокат

Ученый-юрист

Лицо, имеющее совокупный стаж работы

Не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом