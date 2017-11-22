Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:51

В Главном следственном управлении Нацполиции появились детективы

Национальная полиция создала управление детективов в Главном следственном управлении. Об этом рассказал начальник полиции Сергей Князев на конференции, организованной Консультативным советом ЕС.

«Мы создали Управление детективов в Главном следственном управлении. Это отдельное подразделение - 46 человек»,- сказал он.

Штат подразделения был отобран посредством проведения конкурса. 75% штата - это бывшие оперативные сотрудники.

С.Князев надеется, что в будущем в связи с функционированием этого подразделения повысится эффективность и качество работы Национальной полиции.

Напомним, что в начале 2017 года Консультативная миссия Европейского Союза и Национальная полиция Украины начали совместный пилотный проект на базе Бориспольского отдела полиции, объединивший функции оперативников и следователей под единое подчинение. Эксперимент был введен для того, чтобы найти оптимальный баланс между институтом следователей и институтом детективов.

«Мы занимаемся расследованием. Есть оперативники, которые собирают доказательства и ведут специальные наблюдения. И есть следователь, который анализирует факты и намечает шаги. Сейчас детектив это объединяет», - объяснял министр внутренних дел Арсен Авакова.

Опыта, полученного во время проведения эксперимента на базе одного подразделения, оказалось недостаточно. Поэтому позже было принято решение о введении проекта «Полицейских детективов» в восьми регионах Украины - в Киевской, Запорожской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.