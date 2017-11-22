Сегодня 22 ноября 2017 года, 11:55

На украинском розничном рынке мобильной связи нет коллективного доминирования, - Юрий Котляров на II Legal TMT Forum

Продолжает свою работу II Legal TMT Forum, организованный «Юридической практикой». В рамках сессии, посвященной телекоммуникациям, эксперты обсуждают вопросы развития рынка мобильной связи. Рынок мобильной связи Украины ожидает трансформация, уверен Юрий Котляров, партнер практики технологий, медиа и телекоммуникаций АО Juscutum, который посвятил свой доклад теме коллективного доминирования на данном рынке. Тип украинского рынка мобильной связи – олигополия, то есть такой тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество компаний (на Украине – три оператора). Понятие олигополии г-н Котляров осветил на примере теории игр, а именно «дилеммы заключенных». Некие положения о коллективном доминировании можно найти в Законе о защите экономической конкуренции (ч. 5 ст. 12) и Рекомендационных разъяснениях АМКУ по оценке горизонтальных концентраций от 27.12.2016 № 49.

На розничном рынке мобильной связи между участниками олигополии невозможно достичь координации, считает Юрий Котляров, поскольку рынок сложный, и не будет понимания, в частности, по тарифам. Даже если допустить возможность некой координации, она не будет стабильной, отмечает докладчик, ведь данный рынок сам по себе не прозрачный. Кроме того, как свидетельствует практика, участник олигополии получает больше выгоды от нарушения договоренности.

Таким образом, поскольку координация между тремя операторами украинского розничного рынка мобильной связи невозможна, - значит и коллективного доминирования нет, поэтому обвинения в злоупотреблении мобильными операторами монопольным положением часто надуманное, резюмировал г-н Котляров.