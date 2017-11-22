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КСУ начал рассматривать на конституционность закон о декоммунизации

22 ноября 2017 года Источник:LB.ua

Конституционный Суд начал рассматривать конституционность закона о декоммунизации («Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики»). Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя суда Виктор Кривенко.

На заседании присутствуют 14 судей. Ни один из судей не взял самоотвод. Рассмотрение проходит в форме письменного производства.

«Пленарное заседание Большой палаты КС объявляю открытым», - сказал В.Кривенко.

Судьей-докладчиком по делу является Виктор Колиснык.

Напомним, в мае 46 депутатов обжаловали закон о декоммунизации в КС. Инициаторами представления стали депутаты от «Оппозиционного блока».

Верховный Совет принял закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику 9 апреля 2015 года. Закон запрещает публичное использование символики таких режимов, устанавливается обязанность переименования населенных пунктов, объектов топонимики, организаций и торговых марок.

В рамках декоммунизации на Украине были переименованы более тысячи населенных пунктов и более 51 тысячи улиц, площадей, скверов (по состоянию на конец 2016 года). Также были демонтированы 2389 памятников и памятных знаков, в том числе 1320 - установленных в честь Ленина.

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