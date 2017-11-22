Сегодня 22 ноября 2017 года, 16:50

В Нацполиции сообщили, сколько людей погибло в ДТП с начала года

На Украине с начала года в ДТП погибло более 3 тысяч человек, около 30 тысяч - травмированы. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Количество погибших в ДТП с начала этого года - 3,184. Травмированы за этот же период 29,932 человека», - сообщил он.

«Только за последние сутки в ДТП на Украине погибли 19 человек», - подчеркнул В.Аброськин.