В Нацполиции сообщили, сколько людей погибло в ДТП с начала года

На Украине с начала года в ДТП погибло более 3 тысяч человек, около 30 тысяч - травмированы. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
«Количество погибших в ДТП с начала этого года - 3,184. Травмированы за этот же период 29,932 человека», - сообщил он.
«Только за последние сутки в ДТП на Украине погибли 19 человек», - подчеркнул В.Аброськин.
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