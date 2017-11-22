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II Legal TMT Forum: Александр Мамуня отметил важность организации системы киберзащиты в компаниях

22 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Вопросы кибербезопасности актуальны как для государства, так и для бизнеса, поэтому важным является принятие качественного законодательства в данной сфере и организация комплексной защиты от киберугроз на предприятиях, отметил партнер ЮФ Aequo Александр Мамуня, модератор панельной дискуссии о кибербезопасности на II Legal TMT Forum.

Сфера кибербезопасности вышла за рамки технической защиты, нужно обучать персонал компаний правилам кибергигиены, иначе никакое техническое оборудование не сможет защитить, считает Виталий Якушев, операционный директор 10Guards. Эксперт дал юристам совет обращать внимание не только на правильное хранение персональных данных клиентов, но и на правильную их передачу. Также важно учесть, что через полгода вступает в силу Генеральный регламент по защите персональных данных в ЕС, и если вы работаете с гражданами ЕС, нужно будет его придерживаться, иначе за нарушения грозят серьезные санкции.

После атаки вируса «Петя» бизнес начал обращать особое внимание на киберзащиту, отметил Андрей Погорелый, визионер CIOneer. Поскольку элементами кибербезопасности являются системы, процессы и люди, докладчик также советует сделать акцент на вопросах информационной гигиены. Залог успеха в данной сфере – выращивать новый управленческий ресурс, а «кибербезопасность начинается с нас самих», - считает г-н Погорелый.

На «отсталость» государства в плане развития интернета обратил внимание Владимир Фльонц, основатель ОО «Электронная демократия». По его словам, точно так же в прошлом живут и юристы, ведь законодательство не настолько динамично. Важно обратить внимание на развитие электронных документов. Говоря о публичных данных, г-н Фльонц отметил открытость большинства государственных информационных ресурсов, поэтому и отношение к защите такой информации должно быть построено на доступности, а не на скрытности.

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