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Польша пересмотрит «черный список» украинцев, — посол Украины в Польше

22 ноября 2017 года Источник:ДЕЛО

Существующий «черней» список украинцев, которым запрещен въезд в Польшу, пересмотрят. Об этом договорились на встрече консультационного комитета президентов Польши и Украины, рассказал украинский дипломат Андрей Дещица.

«Стороны признали, что нужно работать над тем, чтобы в таких списках не было лиц, которые, несмотря на другие политические и научные убеждения, занимают должности в государственных органах и не несут угрозы для национальной безопасности», — отметил посол Украины в Польше.

По его словам, в списках должны остаться только те, кто действительно угрожают национальной безопасности страны.

А.Дещица пояснил, что согласия достигли в пятницу, 17 ноября, а ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремет поехал на границу 18 ноября, и тогда эти договоренности еще не начали действовать. Шеремета не пустили на территорию Польши.

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