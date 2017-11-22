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Украинское законодательство не готово к актуальному уровню киберпреступлений, - Александр Гринчак на II Legal TMT Forum

22 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

«К сожалению, наше государство и законодательство не готово к тому уровню преступлений, которые сейчас совершают киберпреступники», - в ходе II Legal TMT Forum отметил Александр Гринчак, первый заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. В связи с этим необходимо разработать изменения в уголовно-процессуальное законодательство касаемо регулирования электронных доказательств, изъятия техники только в исключительных случаях, а главное – обязать провайдеров хранить информацию, считает г-н Гринчак.

Приоритет работы департамента – кибербеопасность, также в сфере его полномочий выявление правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, электронной коммерции, борьба с детской порнографией и т.д. Также Александр Гринчак рассказал о структуре департамента (в регионах созданы управления и отделения, численность департамента сейчас 410 лиц), привел примеры успешных операций, осуществленных департаментом. Весьма успешным является международное сотрудничество департамента с коллегами из зарубежных стран: «Мы пытаемся делать так, чтобы обмен информацией происходил в онлайн-режиме».

Также в рамках первой панельной дискуссии о кибербезопасности, которую модерирует партнер ЮФ Aequo Александр Мамуня, выступают специалисты по киберзащите. «Кибербезопасность требует комплексного и согласованного подхода всех стейкхолдеров», - акцентировал Егор Аушев, CEO Cyber Guard, соучредитель HACKEN. По мнению спикера, хотя и принятый недавно Закон об основах кибербезопасности положил начало созданию легального поля для развития кибербезопасности, нужен новый закон – не об основах, а о самой кибербезопасности. Кроме того, проблемой является отсутствие единого центра координации в данной сфере. «Все государственные и частные компании должны объединиться, чтобы обеспечить кибербезопасность страны», - резюмировал Егор Аушев.

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