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Президента попросили разрешить лицам, которые осуществляют независимую профдеятельность платить ЕСВ

Разрешить лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность (адвокатам, нотариусам, частным исполнителям, оценщикам, аудиторам и др.), платить единый налог. Об этом идет речь в петиции, размещенной 20 ноября на сайте Президента Украины.

Как поясняют авторы петиции, согласно нормам действующего Налогового кодекса Украины к лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, относятся, в частности, адвокаты, нотариусы, частные исполнители, оценщики, аудиторы, врачи, бухгалтеры, инженеры, архитекторы, арбитражные управляющие и другие, передает Суд инфо.

Указанные категории граждан развивают в Украине сферу профессиональных услуг, создают добавленную стоимость и порождают существенный экспортный потенциал.

При этом, получение права на занятие независимой профессиональной деятельностью требует от лица получения высшего образования, наличия достаточного стажа практической работы, сдачи квалификационного экзамена, прохождения корпоративной стажировки и выполнения ряда других требований, требует значительных усилий и ограничений, затрат времени и средств.

Путь до начала независимой профессиональной деятельности достаточно тяжелый, часто слишком бюрократический и требует преодоления постоянных препятствий.

Вместе с тем, лицо, начавшее независимую профессиональную деятельность, должно понести значительный объем расходов для начала своего дела (официальные платежи и взносы, аренда или покупка помещения, оборудования, доступ к информационным базам, обучение и повышение квалификации, набор персонала и т. д.). Кроме того, наработки клиентской базы для независимого профессионала — кропотливая и долгая работа, которая не позволяет сразу обеспечить окупаемость своей деятельности.

В то же время налогообложение независимой профессиональной деятельности в Украине является достаточно обременительным, не способствует развитию профессиональной деятельности, является дискриминационным по отношению к уровню фискальной нагрузки физического лица-предпринимателя.

Так, фискальная нагрузка доходов от независимой профессиональной деятельности составляет около 42% (НДФЛ — 18%, военный сбор — 1,5%, ЕСВ — 22%), в то время как ФЛП имеет возможность платить единый налог (5%) и ЕСВ в минимальном размере.

Более того, если процедура государственная регистрация ФЛП ограничивается 1 рабочим днем, то для получения права на независимую профессиональную деятельность нередко требуется до 10 лет.

Понятно, что для поддержания разумных и креативных людей, которые стремятся развивать профессиональную составляющую украинской экономики и повышать общий уровень профессиональных отношений, необходимо создать благоприятную среду, которая, в частности, включает и умеренное и обоснованное налогообложения.

«Именно поэтому, предлагаем разрешить лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, находиться на упрощенной системе налогообложения и предусмотреть для них отдельную группу плательщиков единого налога.

Для этого необходимо дополнить п. 291.4 ст. 291 Налогового кодекса Украины новой группой плательщиков единого налога, а именно: лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, указанную в абз. 2 пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины, предусмотреть для них фиксированную ставку единого налога (не более 7% дохода) и разрешить уплату ЕСВ на уровне минимального страхового взноса (в 2017 году — 704 гривен)», — отмечается в петиции.