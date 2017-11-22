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Сегодня правительство рассмотрит законопроект о производстве оружия и военной техники

22 ноября 2017 года Источник:РБК-Украина

Кабинет министров Украины на заседании 22 ноября 2017 года рассмотрит законопроект о создании и производстве вооружений, военной и специальной техники. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте правительства.

Согласно повестке дня, правительство также рассмотрит изменения в Государственную целевую оборонную программу строительства кораблей класса «корвет».

Кроме того, запланировано рассмотрение проектов постановлений об изменении порядка проведения конкурса на право аренды государственного имущества; об утверждении соглашения о создании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Украиной и Афганистаном; об утверждении порядка распоряжения имуществом «Укрзализници».

Также на заседании правительства рассмотрят преобразование госпредприятия НЭК «Укрэнерго» в частное акционерное общество, выделение средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на магистральном газопроводе «Луганск-Лисичанск-Рубежное».

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